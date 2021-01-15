مصادر: مرحلة رابعة لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عسكرية ليبية، عن بدء مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين على الهوية لدى أطراف النزاع في ليبيا في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.

وأكدت المصادر العسكرية التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن عملية تبادل المحتجزين على أساس الهوية في مرحلتها الرابعة، تأتي كأحد إجراءات تعزيز الثقة وأحد مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).



نجاح 3 مراحل

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع قوات حكومة "الوفاق".

وبدأت اللجنة العسكرية الليبية 5+5، عملية تبادل للأسرى بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"، في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة الشويرف، لتنتهي المرحلة الثالثة منه في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بتبادل 89 أسيرًا بين الطرفين.

فئة واحدة مستثناة من تبادل الأسرى في ليبيا

ووفق مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وسحبهم من خطوط التماس، وفتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).

يأتي ذلك في إطار حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية، ويلتزم الجيش الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية الموقعة في جنيف.

ترحيب أممي

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان سابق، بتنفيذ عملية تبادل المحتجزين بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"، ووصفت عملية التبادل التي حدثت بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، "بالنجاح الكبير والذي تم بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء".

وحثت بعثة الأمم المتحدة الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.

فئات مستثناة

وكان المدعي العام العسكري بالجيش الوطني الليبي وعضو لجنة ( 5+5)، اللواء فرج الصوصاع استثنى المطلوبين في قضايا إرهاب من عملية تبادل الأسرى مع حكومة فايز السراج بطرابلس.

وشدد المدعي العام العسكري على أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم..

اللجنة العسكرية الليبية تجري تبادلا للأسرى في "الشويرف"

وأكد الصوصاع أن العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من المنتمين لتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابية، وغيرهم، لا يمكن الإفصاح عن أعدادهم أو جنسياتهم، ولكنه يضمن لهم كامل الحقوق من محامين للدفاع عنهم، وإمكانية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، وحق الزيارة .

وأشار اللواء فرج الصوصاع، إن هناك مساعدة إيجابية من بعض حكماء القبائل الليبية، ومنظمتي الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر الليبي، تسهل هذه الإجراءات .