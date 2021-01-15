شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» تعلن خفض القوات إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الجمعة، أن عديد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان، أصبح حالياً 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يريد وقف «الحروب التي لا تنتهي».

وقال ميلر إن «الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء نحو عشرين عاماً من الحرب». وأضاف أن «خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي».