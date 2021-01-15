شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تستعرض فرص تحسين العمليات المركزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ترأس الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماع ملاك العمليات المركزية في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من مدراء الإدارات العامة والفرعية وعدد من الضباط.

واستعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، والمبادرات التي تم تنفيذها والقيد التنفيذ، ونتائج وفرص التحسين في العمليات المركزية على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أهمية التكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتعزيز العمل والتواصل المشترك فيما بينها بما يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وأهداف وتطلعات حكومة دبي، مشيراً إلى أهمية التنسيق والخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، وتعكس مستوى التكامل بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتلبية الرؤى والتطلعات التي ترمي إليها القيادة الرشيدة.

وأضاف أن «مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى عمل نقلة نوعية في العمل الشرطي والخروج بمبادرات مستقبلية تسهم في تطوير منظومة العمل»، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مفهوم الشراكة والجهود التي تخدم منظومة الأمن والأمان لمجتمعاتنا، وترفع من معدلات الشعور بالطمأنينة.