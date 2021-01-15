شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي «معجب» بتراث الإمارات في مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وكان في استقباله اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، يرافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة.

وأعرب السفير الفرنسي خلال زيارته المهرجان عن سعادته بزيارته، وما تضمنه من مسابقات تراثية تعكس هوية دولة الإمارات.

وأكد أن مهرجان الظفرة يحتضن التراث بين كثبان الصحراء الرائعة، ويقدم لوحات تراثية رائعة، تؤكد اهتمام وحرص دولة الإمارات على صون الموروث الثقافي والمحافظة عليه.

واطلع على مسابقات المهرجان التراثية التي تعكس اهتمام دولة الإمارات بترسيخ دعائم التراث الأصيل، وزار مزاينة الإبل ومزاينة غنم النعيم، وتجول بين الكثبان الرملية الذهبية التي تمتاز بها مدينة زايد «بوابة الربع الخالي» في منطقة الظفرة.

كما زار وفد من السفارة الأمريكية في أبوظبي، مهرجان الظفرة 14، وجال يرافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في موقع المهرجان، وتعرف إلى مسابقات المهرجان التراثية، كما زار مزاينة الإبل، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة السلوقي العربي التراثي.

وأعربت روبن سولومون، مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية لدى السفارة الأمريكية في أبوظبي، عن سعادتها بزيارة مهرجان الظفرة، واطلاعها على جوانب من التراث الإماراتي الأصيل الذي يؤكد عراقة دولة الإمارات ومكانتها، بالإضافة إلى مشاهدة الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها صحراء منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. (وام)