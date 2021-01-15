حزب إرادة جيل يرحب بإدراج أمريكا حركة حسم الإخوانية بقوائم الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - رحب حزب إرادة جيل، بإدراج وزارة الخارجية الأمريكية حركة حسم المنبثقة من جماعة الإخوان بقوائم الإرهاب، واصفا هذا الإعلان بمثابة ضربة جديدة لجماعة الإخوان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حزب إرادة جيل فى بيان اليوم الجمعة: "حذرنا مرارا وتكرارا من إرهاب الإخوان والأذرع المسلحة منبثقة منها وفكرها المنحرف، واليوم يتم التأكيد على المستوى العالمى بأن الإخوان جماعة إرهابية تتاجر بالدين وتخدع البسطاء بالشعارات الدينية".

وأشار الحزب، إلى أن هذا القرار يفرض حصارا على حركة حسم الإخوانية وقياداتها وعناصرها، ويضيق الخناق عليها ويمنع تلقيها تمويلات مالية لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدا أن فكر الإخوان هو الفكر الذى يغذى كل جماعات الإرهابية والمتطرفة على مستوى العالم، مضيفا: " الإخوان هى الماكينة الحقيقية لإنتاج تنظيمات مسلحة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء 14 يناير، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وقد سبق أن وضعت الخارجية الأمريكية، فى 2018، كل من حركة حسم وجماعة لواء الثورة على القائمة الخاصة للتنظيمات الإرهابية الدولية، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف تستهدف مدنيين، وكلاهما يعملان فى مصر وتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، كما راجعت الخارجية الأمريكية وضع حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، المصنفة مسبقًا كتنظيم إرهابى، واستمرت فى تصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.