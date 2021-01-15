شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أردوغان تعتقل 48 شخصا بينهم رئيس حزب وتقتحم عددا من المقرات الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت السلطات التركية الرئيس المشارك للحزب الاشتراكى للمضطهدين (ESP) أوزليم غوموستاش، وعضوين آخرين بالحزب ضمن حملة اعتقالات استهدفت 51 شخصًا، وفقا لما ذكره تركيا الآن.

وأوضحت السلطات التركية أنها اعتقلت 48 شخصًا من أصل 51 مشتبهًا صدرت أوامر اعتقالهم فى 12 مقاطعة مقرها إزمير.

ونفذت مديرية فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عمليات أمنية متزامنة “ضد المعارضين فى 12 مقاطعة مقرها فى إزمير”، وكان من بين المعتقلين أشخاص من مجموعات مهنية مثل الرئيس المشارك للحزب الاشتراكى للمضطهدين (ESP) أوزليم غوموستاش، والرؤساء الإقليميين السابقين للحزب فى إزمير، بينار تورك وكريم ألتنماكاس، ومحاميان، و4 موظفين فى بلدية إزمير الحضرية، ومهندس زراعى ومعلم فى مديرية الزراعة والغابات بمنطقة شيمدينلي.

واقتحمت القوات التركية مكاتب إدارية فى إزمير وإسطنبول، من بينها مكتب وكالة إتكين الإخبارية (ETHA) فى إسطنبول، ومؤسسة العلوم والتعليم والجماليات والثقافة والفنون (BEKSAV) التى أعلنت الشرطة أنها ضبطت فيها العديد من المواد الرقمية والمطبوعات المحظورة والوثائق الخاصة بالمنظمة و50 ألف ليرة.