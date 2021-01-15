إيران: إنطلاق المرحلة الأولى من مناورات "الرسول الأعظم"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا):

أعلنت إيران إنطلاق المرحلة الأولى من مناورات الرسول الاعظم في نسختها الـ15 صباح اليوم الجمعة بإجراء عمليات مشتركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لقوات حرس الثورة أن المناورات بدأت بالرمز المقدس (يازهراء) حيث تم اطلاق اعداد كبيرة من صواريخ ارض - أرض الباليستية بالتزامن مع تسيير الطائرات المسيرة الهجومية الحاملة للقنابل.

وجرت المرحلة الأولى من المناورات صباح اليوم الجمعة بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي حاجي زادة وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية.

وتم في هذه المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير أهداف العدو المفترضة.

يذكر ان صواريخ ارض - ارض الباليستية الجديدة مزودة برؤوس حربية منفصلة، وبالامكان توجيهها من الجو، كما انها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ.

كانت ايران قد اجرت مؤخرا مناورات في بحر عمان في الثاني عشر من الشهر الجاري وفي الاسبوع الماضي اجرت مناورات بطائرات مسيرة شرق البلاد، وسط تحليق قاذفات أمريكية من طراز بي 52 وارسال غواصة إلى منطقة الخليج.