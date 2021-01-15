بعد 3 أشهر زواج.. انتحار عامل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أقدم عامل في العقد الثاني من عمره، اليوم الجمعة، على الانتحار بشنق نفسه بحبل غسيل، إثر مروره بأزمة نفسية حادة، بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقيه بلاغًا من "عوني.ي.ب"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بقرية الغبايشة، التابعة لمركز سيدي سالم، يفيد بانتحار نجله "إيهاب"، 22 عامًا، عامل، ويقيم بنفس العنوان، من خلال شنق نفسه بحبل غسيل في غرفته بالمنزل المجاور لمنزله.

انتقل مأمور مركز شرطة سيدي سالم، رفقة الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة وجود الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، على السرير بعدما أنزله ذووه عندما كان معلقًا في سقف الغرفة.

بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، ووجود حز في الرقبة غير كامل الاستدارة، ولم يجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين؛ لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان ما إذا كان هناك جزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحديد الإصابات، وكيفية حدوثها، وتاريخها.

بسؤال والده صاحب البلاغ أفاد أن نجله المتوفى يمر بأزمة نفسية حادة، ويتلقى العلاج منذ عامين، ومتزوج حديثًا منذ 3 أشهر، في منزل مجاور لمنزله، وبالبحث عنه بعد أن غاب فترة طويلة عن حضوره إلى منزله، شاهده معلقًا في حلقة سقف غرفة النوم، ومشنقوقًا ملتفًا حول رقبته حبل بلاستيكي غسيل، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

جرى نقل جثة الشاب المنتحر إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وفق قرار نيابة مركز سيدي سالم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 294 لسنة 2021 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.