تنسيقية الأحزاب تهنئ محمد تيسير مطر لفوزه بأمانة سر "حقوق إنسان البرلمان"

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد تيسير مطر، لانتخابه اليوم، كأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتتمنى التنسيقية للنائب التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

وبحسب بيان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصلت التنسيقية فى انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية، على أمانة السر فى ست لجان، وعلى منصب الوكيل فى أربعة لجان، ولذا فإن التنسيقية تتقدم بجزيل الشكر للنواب على ثقتهم الكبيرة فى النواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



تنسقية شباب الأحزاب تهنئ محمد تيسير مطر

فاز النائب محمد تيسير مطر أمين حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمنصب أمين السر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقد أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدى الوكالة، وذلك بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.