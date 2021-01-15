شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. إندونيسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إندونيسيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لليوم الرابع على التوالي، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة حملة تطعيم السكان هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد سجلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، 12 ألفا و 818 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 882 ألفا و .418

وقد توفي حوالي 238 مصابا بالمرض خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات في إندونيسيا إلى 25 ألفا و .484