انت الان تتابع خبر النوارس يستعدون للمتصدر بالقوة الضاربة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-15 | 13:24
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يستعد فريق الزوراء لمواجهة نفط الوسط بالقوة الضاربة بعد اكتمال صفوفه بالتحاق لاعبي المنتخب الوطني.
ويواصل النوارس التدريبات على ملعب الشالجية، حيث شهدت تدريبات اليوم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني جلال حسن ومصطفى محمد وضرغام اسماعيل وحسين علي بعد العودة من الامارات.
وستقام المباراة بين الفريقين بعد غد الاحد على ملعب النجف الاولمبي في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يتربع نفط الوسط على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.
وستقام المباراة بين الفريقين بعد غد الاحد على ملعب النجف الاولمبي في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يتربع نفط الوسط على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.
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