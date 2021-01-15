بعد عودة جميع النازحين.. وزيرة الهجرة تعلن إغلاق مخيم السلامية في نينوى

وقالت فائق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عودة النازحين وانهاء ملف النزوح يشكل أولوية لدى الحكومة لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في المجتمع العراقي ويفتح الباب أمام مستقبل ملائم لبناء منظومة اجتماعية مزدهرة ومستقرة".

واشارت الى أن "آلاف الأطفال عاشوا بالمخيمات في ظروف صعبة، ومسؤوليتهم أمانة تقع على عاتق الجميع ، وقد آن الأوان لتنشئة هذا الجيل بشكل صحيح في بيئة مستقرة وملائمة تختلف كثيراً عن قسوة المخيمات".

وأوضحت أن "بفضل الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة نينوى وقيادة العمليات فيها تم اغلاق مخيم السلامية الذي كانت تقطنه اكثر من (5) الاف عائلة وإنجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى إعادة الاسر النازحة طوعا الى مناطقها ".