صحيفة تكشف أسماء "الجمهوريين" المصوتين على عزل ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر استطلاع أمريكي جديد أن هناك انقساما بشأن إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب وعزله، إذ يقف معظم الجمهوريين بقوة خلفه.

وطبقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال 50% من المصوتين في شتى أنحاء البلاد إنه يجب خضوع ترامب للمساءلة والعزل من منصبه، بينما عارض ذلك 48%.

وبحسب الصحيفة، يعتقد 89% من المصوتين الديمقراطيين أنه يجب مساءلة ترامب وعزله، مقارنة بـ8% من الجمهوريين. أما المستقلين، منقسمون بشأن المسألة، إذ يدعم المساءلة والعزل 45% مقابل 53% يعارضون ذلك.

أجري الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني. وفي حين صوت البيت الأبيض على إجراءات مساءلة ترامب، الأربعاء، لن يتناول مجلس الشيوخ المسألة حتى 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم على انتهاء رئاسة ترامب، مما يعني أن المحاكمة لن تنتهي بينما لايزال بالمنصب.

من جانبها، عرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية قائمة بأسماء النواب الجمهوريين الذين صوتوا لمساءلة وعزل ترامب.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

ليز تشيني

كانت تشيني، وهي النائبة الجمهورية رقم ثلاثة بمجلس النواب، أبرز عضو في حزبها يصوت ضد جهود الطعن على نتائج المجمع الانتخابي التي تؤكد خسارة ترامب.

أنتوني جونزاليس



جونزاليس هو جمهوري عن ولاية أوهايو، وخلال بيان صادر عنه، طالب ترامب بـ"التخلي عن منصبه" في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول.

وقال عبر "تويتر": "عندما أنظر في النطاق الكامل للأحداث التي أدت إلى السادس من يناير/كانون الثاني بما في ذلك عدم استجابة الرئيس بينما يتعرض الكابيتول للهجوم، أجد نفسي مضطرًا لدعم المساءلة تمهيدا للعزل."

بيتر ميجر

قال ميجر، وهو عضو جديد بالكونجرس من ولاية ميشيجان، إنه كان يصوت للعزل بـ"قلب حزين"، مشيرًا إلى أن الرئيس خان اليمين الدستوري من خلال سعيه لتقويض العملية الدستورية، ويتحمل المسؤولية في التحريض على أعمال العنف الأسبوع الماضي.

دان نيوهاوس

صوت لعزل ترامب خلال جلسة الأربعاء، قائلًا إنه لا يوجد عذر لأفعال ترامب.

آدم كينزينجر

منتقد بارز لترامب حيث أكد أنه ليس لديه شك في أن ترامب نكث بقسمه وحرض على هذا التمرد.

جون كاتكو

أول عضو جمهوري بمجلس النواب يقول إنه سيصوت لصالح إجراءات عزل ترامب.

فريد أبتون

أكد على أن رفض ترامب تحمل مسؤولية الشغب لم تترك له خيارًا، مؤكدًا ضرورة محاسبة الكونجرس لترامب.

جيمي هيريرا بوتلر

بوتلر من ولاية واشنطن قالت إنه في حين يخشى كثير من المشرعين ترامب، "تحررنا الحقيقة من الخوف. صوتي لعزل رئيس ليس قرارًا قائم على الخوف. لا أختار طرفًا، أختار الحقيقة."

توم رايس

قال إنه دعم ترامب في "الحلوة والمرة" لمدة أربعة أعوام، حتى أنه قام بحملة انتخابية لصالحه وصوت له مرتين، "لكن هذا الفشل الذريع لا يغتفر."

ديفيد فالاداو

فالاداو الذي استعاد في نوفمبر/تشرين الثاني مقعده السابق عن كاليفورنيا من الديمقراطيين، قال خلال بيان عبر "تويتر" إن ترامب كان، بلا شك، قوة محركة للأحداث الكارثية التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني.