"نجم البوب" يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بأوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مرشح المعارضة في أوغندا نجم البوب بوبي واين فوزه في الانتخابات الرئاسية، فيما قالت لجنة الانتخابات إن النتيجة الرسمية السبت.

وقال واين، الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني، الجمعة، إنه فاز "بفارق كبير" في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الخميس، مشيراً إلى أن الاقتراع شهد عمليات "تزوير وعنف".



وأضاف واين، خلال مؤتمر صحفي: "أنا واثق جداً، لقد هزمنا الديكتاتور بفارق كبير"، مضيفاً: "لقد فزنا بالتأكيد في الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير".

وكان واين كتب بعيد منتصف الليل في تغريدة أن "رغم عمليات التزوير المنتشرة وأعمال العنف التي جرت في أنحاء البلاد في وقت سابق، يبدو أن الوضع لا يزال جيداً. شكراً للأوغنديين لأنكم جئتم للتصويت بعدد قياسي".

ولم يعطِ المغني السابق والنائب مزيداً من التفاصيل حول هذه الرسالة التي كتبها على حسابه على تويتر، رغم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفرضها السلطات التي تؤكد أن الانتخابات أُجريت في أجواء هادئة.





وأكد واين على أن "الرهان الآن بالنسبة لبياباكاما رئيس اللجنة الانتخابية واللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما إن التصويت "جرى بشكل عام بهدوء في كل أنحاء البلاد". وهذا ما أكده أيضاً المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت رقابة أمنية مشددة في ظل تعذّر الوصول إلى خدمة الإنترنت التي شهدت اضطرابات كبيرة. وكذلك تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ الثلاثاء.

ودُعي 18 مليون ناخب أوغندي من أصل الشعب الذي يبلغ عدده 44 مليون نسمة إلى الاختيار بين واين الذي أصبح بعمر 38 عاماً مرشح المعارضة الرئيسي، وموسيفيني الذي يسعى للفوز بولاية سادسة بعد 35 عاماً في الحكم، في ختام حملة انتخابية عنيفة.

وتخللت الحملة توقيفات وأعمال شغب وقُتل خلالها عشرات الأشخاص. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقلّ عن 54 شخصاً على أيدي الشرطة أثناء أعمال عنف اندلعت بسبب توقيف واين مرة جديدة، بعد أن اعتُقل مرات عدة منذ العام 2018.