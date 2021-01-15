شكرا لقرائتكم إندونيسيا توسع جهودها لانتشال بقايا ضحايا الطائرة المحطمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم المزيد من الباحثين وعمال الإنقاذ إلى البحث، يوم الجمعة، عن حطام وضحايا من طائرة إندونيسية تحطمت في نهاية الأسبوع الماضي في بحر جاوة.

وقال منسق مهمة وكالة البحث والإنقاذ الوطنية، راسمان، الذي يستخدم اسمًا واحدًا، إن البحث الجوي عن طائرة سريويجايا الجوية المحطمة يتم توسيعه أيضًا.

جانب من عمليات البحث عن الطائرة الإندونيسية

ويتم دعم أفراد البحث والإنقاذ البالغ عددهم 4132 فردًا من خلال 14 طائرة و62 سفينة و21 قاربًا. إنهم يستخدمون جهازا للكشف عن المعادن تحت الماء ومركبة تعمل عن بعد للعثور على رفات بشرية، ومسجل صوت قمرة القيادة بالطائرة والمزيد من الحطام.

وكانت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا قد أوقفت البحث عن الصندوق الأسود الثاني الأربعاء مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. لكن الغواصين عادوا إلى الماء بعد عدة ساعات من الانتظار.

وتم العثور على الصندوق الأسود الآخر، الذي يحتوي على بيانات الرحلة يوم الثلاثاء، كما عثر المئات من أفراد البحث على أجزاء طائرة ورفات بشرية في بحر جاوة.

وكانت الطائرة تقل 62 شخصًا، وتم تقديم عينات من الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، روسدي هارتونو، إنه تم التعرف على 12 شخصًا حتى يوم الخميس، من بينهم مضيفة وطيار خارج الخدمة.