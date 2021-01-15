شكرا لقرائتكم خبر عن «القاعدة» يتبنى هجوماً أصيب فيه ستة جنود فرنسيين في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - أ ف ب)

أعلنت جماعة متطرفة تابعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في بيان على منصتها الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح ستة جنود فرنسيين في مالي في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأشارت الجماعة، في البيان الذي وضع على منصتها، إلى أن فرداً من الجماعة «فجر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة فرنسية والجيش المالي في ارباندا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو».

وقالت: «نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغ من قوة، لن يكون قادرا على هزيمتنا». وأضافت «إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف».

وكان الجيش الفرنسي أعلن في الثامن من كانون الثاني/يناير أن ستة جنود من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين جرحوا في اليوم نفسه في مالي في تفجير انتحاري لآلية.