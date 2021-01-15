شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 24,715 إصابة جديدة بـ«كورونا» و555 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «وام»

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في روسيا، الجمعة، حاجز 3 ملايين ونصف المليون إصابة بتسجيلها 24,715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة، إلى 3 ملايين و520 ألفاً، و531 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» بروسيا في تقريرها اليومي، تسجيل 555 وفاة بالفيروس، لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 64,495، بينما تماثل 27,636 مريضاً للشفاء التام منذ الخميس، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و909 آلاف و680 شخصاً.