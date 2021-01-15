شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تتخطى 30 مليون إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

تخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء «كوفيد-19» في أوروبا عتبة الـ30 مليوناً، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة، عند الساعة «08,00 ت غ».

وأوروبا التي تضم 52 بلداً، هي أكثر منطقة في العالم تضرراً من «كوفيد-19» على صعيد الإصابات، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 23 مليوناً و994 ألفاً و507 إصابات، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي مع 16 مليوناً و989 ألفاً و628 إصابة، ثم آسيا مع 14 مليوناً و485 ألفاً و588 إصابة.

وفي 17 ديسمبر / كانون الأول أصبحت أوروبا أول رقعة عالمية تتخطى عتبة نصف مليون وفاة بفيروس كورونا.