شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «سينوفارم» الصيني آمن على الأطفال والقصّـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

أفادت وسائل إعلام صينية حكومية أن لقاحاً لوباء «كوفيد-19» طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية؛ إحدى أذرع شركة «سينوفارم»، آمن على الأطفال والقصّر في الفئة العمرية بين 3 أعوام و17 عاماً، على أساس بيانات سريرية حصلت عليها الشركة، الجمعة.

وقال يانغ شياو مينغ رئيس المجموعة لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «يتعين الإشارة إلى ضرورة المتابعة بعناية وعن كثب للأطفال بين ثلاثة وخمسة أعوام أثناء التطعيم؛ لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو»، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وطورت المجموعة لقاحين لمرض «كوفيد-19» في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحصلا على تصريح بالاستخدام الطارئ، ويجري إعطاؤهما لمجموعات محدودة تضم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وأجيز أيضاً لقاح مرشح من شركة «سينوفاك» للتكنولوجيا الحيوية للاستخدام الطارئ.

وكان اللقاح الذي تطوره وحدة المجموعة في بكين أول لقاح يجري اعتماده في الصين للاستخدام العام في أواخر ديسمبر/كانون الأول. ولم يتضح على الفور أي لقاح من لقاحي المجموعة هو الذي أشار إليه يانغ في تصريحاته حول التجارب السريرية على الأطفال والقُصّـر.