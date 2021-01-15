«تنمية المجتمع»: 90% من كبار السن يثقون بالمنشآت الصحية

أبوظبي: إيمان سرور

تعرض دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الاثنين، إنجازاتها خلال عام 2020، وتستعرض خططها لعام 2021، وذلك خلال إحاطة إعلامية تنظمها الدائرة.

وتستعرض دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في لقاء افتراضي يترأسه الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس الدائرة، خططها المستقبلية ورؤيتها الشاملة لعام 2021؛ عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتُلقي الدائرة الضوء على أهم الإنجازات والمبادرات والبرامج التي أطلقتها خلال عام 2020 لتنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتعزيز جودة حياة الأفراد، في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع، أن العمل يجري حالياً على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لجودة حياة الأسرة والشباب وكبار المواطنين، بهدف الوصول إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وذكرت الدائرة أنها أطلقت العديد من الاستبانات والاستطلاعات والدراسات التي تمس بشكل مباشر إمارة أبوظبي، ومنها استبانة «جودة الحياة» واستطلاع دراسة الأسرة، والمتقاعدين وغيرها من الاستبانات التي أظهرت علامات لتحديات بحاجة إلى تدخل، سواء عن طريق الحوار مع الأفراد أنفسهم أو مختلف القطاعات الاجتماعية (الحكومية والخاصة).

وأكد القطاع الاجتماعي في الدائرة، الحرص على تقديم الخدمات والاستشارات لفئة كبار المواطنين وتمكينهم لرفع جودة حياتهم؛ كونهم يمثلون أساس الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن استراتيجية جودة حياة كبار المواطنين، التي سيتم تطبيقها عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، بعد دراستها والتوصية بها، تركز على تفعيل دور هذه الفئة في المجتمع.

وكشفت استبانات قام بها القطاع الاجتماعي خلال جائحة كورونا، أن 98% من كبار السن تغيرت حياتهم للأحسن، وأنهم حظوا باهتمام كبير وحرص على سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية، من الجهات المعنية.

وأبدى 92% منهم ثقتهم بتلك الجهات المختصة خلال الجائحة، وأكد 89.7% منهم، ثقتهم بالمنشآت الصحية الحكومية ومساعدتها لهم. وأعرب 70% من أفراد المجتمع عن رغبتهم في مساعدة كبار السن خلال الجائحة، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت في التسوق والتعامل مع احتياجاتهم اليومية الأخرى.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية، إن الدائرة تعمل على مشروع استراتيجية جودة حياة الأسرة، وتتضمن استراتيجية خاصة بكبار المواطنين، لحصر التحديات الاجتماعية ومواجهتها مع الشركاء في الجهات المختصة في الإمارة، بما ينسجم مع تطلعات الدائرة في بناء أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال هذه الاستراتيجية، النظر ومراجعة السياسات والقوانين الحالية واقتراح البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين جودة حياة الأسرة بمختلف عناصرها.

وأضافت الملا، أن الفريق الفني لاستراتيجية جودة حياة كبار الموطنين عقد 6 جلسات جماعية مركزة، لقياس جودة حياة كبار السن في إمارة أبوظبي، ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، لمعرفة تحدياتهم الحياتية، كما تمت مراجعة أكثر من 100 وثيقة مع 15 جهة مختصة.

تعزيز جودة حياة الأفرادFor Publishing

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