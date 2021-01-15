شكرا لقرائتكم خبر عن «حمامة» مهددة بالإعدام لانتهاكها قواعد الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الدسوقي

قالت وزارة الزراعة الأسترالية، الخميس، إنها تخطط فعلاً «لإعدام» الحمامة التي وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة، بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر.

وأوضحت الوزارة: إن سبب وراء خطوة إعدام الحمامة هو انتهاكها إجراءات الحجر الصحي، ووجود مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج. وأضافت في بيانها: «القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد».

لكن الموضوع، أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع، وهو ما دفع السلطات للقول: إنها ستأخذ بالاعتبار الدعوات المتعلقة بإنقاذ حياة الحمام.

ولم تستبعد الوزارة احتمال «إعادة ترحيل» هذه الحمامة إلى الولايات المتحدة إذا وافق الجانب الأمريكي.