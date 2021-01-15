اخبار العالم

«حمامة» مهددة بالإعدام لانتهاكها قواعد الحجر الصحي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «حمامة» مهددة بالإعدام لانتهاكها قواعد الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد الدسوقي
قالت وزارة الزراعة الأسترالية، الخميس، إنها تخطط فعلاً «لإعدام» الحمامة التي وصلت عن طريق الخطأ إلى البلاد من الولايات المتحدة، بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر.
وأوضحت الوزارة: إن سبب وراء خطوة إعدام الحمامة هو انتهاكها إجراءات الحجر الصحي، ووجود مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج. وأضافت في بيانها: «القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد».
لكن الموضوع، أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع، وهو ما دفع السلطات للقول: إنها ستأخذ بالاعتبار الدعوات المتعلقة بإنقاذ حياة الحمام.
ولم تستبعد الوزارة احتمال «إعادة ترحيل» هذه الحمامة إلى الولايات المتحدة إذا وافق الجانب الأمريكي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا