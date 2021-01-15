800700 يستقبل طلبات تطعيم كوفيد-19 بمنازل الشارقة



الشارقة:

ميرفت الخطيب

باشرت، أمس الجمعة، دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية، باستقبال طلبات تطعيم كوفيد 19، على الخط الساخن 800700، لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم، في المنازل، بعد الانتهاء من تدريب الكادر الطبي التابع للدائرة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية على الإجراءات الطبية المعتمدة للتطعيم بكافة مدن إمارة الشارقة، حيث سيتم توفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل من خلال إدارة خدمات كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم بمدينة الشارقة وأفرع دائرة الخدمات الاجتماعية (الذيد، المدام، البطائح، مليحة، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، الحمرية).

وصرحت عفاف إبراهيم المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة عملت منذ بداية الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات التي تضمن صحة وسلامة كبار المواطنين بإمارة الشارقة في ظل وباء كورونا من خلال التعاون المستمر مع الشركاء وفي مقدمتها منطقة الشارقة الطبية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة – حفظه الله ورعاه – في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفئة كبار المواطنين للتخفيف عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت المري إلى «أن إطلاق الدائرة خدمة التطعيم المنزلي تعتبر من أهم الخدمات التي ستعمل على تسهيل حصول الفئات الأكثر حاجة للقاح ومنها فئة كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم من خلال الوصول إليهم بالمنازل، بالإضافة لتشجيع أكبر عدد من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، كما ستعمل وحدات الرعاية المنزلية على تطعيم كبار المواطنين بمنازلهم في كافة مدن إمارة الشارقة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

من جانبها قالت خلود آل علي مديرة إدارة خدمات كبار السن في الدائرة: «يسعدنا في دائرة الخدمات الاجتماعية العمل مع كافة الجهات الحكومية التي تسعى لمواجهة هذا الوباء وأن نصل بخدمات صحية واجتماعية تعزز صحة كبار المواطنين بإمارة الشارقة وهي الفئة الأكثر أهمية على مستوى المجتمع لمكانتهم واعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للأوبئة والأمراض المزمنة، وقد قمنا بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة بتجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لبدء التطعيم بالمنازل من خلال وحدات الرعاية المنزلية بكافة مدن الامارة.

