شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتراجع عن ذروة 30 عاماً.. وأسهم أوروبا تهبط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى المؤشر نيكاي الياباني موجة صعود استمرت خمس جلسات الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى في 30 عاما الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما كبحت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد أن حققت تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحا فصلية هي الأفضل على الإطلاق.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.62% إلى 28519.18 نقطة بعد أن بلغ مستوى مرتفعا جديدا منذ أغسطس آب 1990 الخميس. لكنه سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ليصعد 1.35% في الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89% إلى 1856.61 نقطة.

وانخفضت أسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان أيضا في تعاملات ما بعد الظهيرة، لكنها عكست مسارها وتتجه صوب مستويات مرتفعة قياسية بعد ان اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشيط أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية (تي.إس.إم.سي) أفضل ربح فصلي لها على الإطلاق الخميس ورفعت تقديراتها للإيرادات والإنفاق الرأسمالي، مما دفع مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستوى قياسي مرتفع.

وربح سهم سيكو إبسون 7.32%، بينما تقدم سهم طوكيو إلكترون 3.91% وارتفع سهم أدفانتست 2.76%.

وتصدر سهم كانون قائمة الرابحين على المؤشر نيكاي ليقفز 8.39% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح للسنة التي انتهت للتو فوق تقديرات المحللين.

ونزل سهم فاست للتجزئة 2.85% حتى بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية للربع الأول أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، فيما نزل سهم سوبارو 2.11 بعد أن أصبحت الشركة أحدث صانع للسيارات يخفض الإنتاج بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات. وتراجع سهم تويوتا موتور 1.65% بينما انخفض سهم هوندا موتور 2.88%.

مخاوف العزل في أوروبا

تتجه الأسهم الأوروبية لاختتام الأسبوع بأداء حذر إذ يؤدي احتمال فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة في ألمانيا وفرنسا وكذلك قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تراجع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، ليتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف.

وتريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «تحركا سريعا جدا» بعد أن شهدت البلاد رقما قياسيا للوفيات من فيروس كورونا، بينما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعزز الرقابة على الحدود اعتبارا من الاثنين وتفرض حظرا للتجول اعتبارا من السبت لكبح انتشار الفيروس.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5% وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%. كما هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% على الرغم من بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا سجل انكماشا أقل من المتوقع في نوفمبر.

وارتفع سهم مجموعة ساب الألمانية لتطبيقات الأعمال 0.9% بعد أن أعلنت عن نتائج أولية سنوية جاءت أعلى من الحد الأعلى للتوقعات، لكنها توقعت انخفاض الأرباح التشغيلية في 2021.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.3% بعد أن اتهمت جنرال إلكتريك وحدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء باستخدام أسرار تجارية مسروقة للتلاعب بعروض لعقود مربحة.

(رويترز)