شكرا لقرائتكم خبر عن السجن ثلاث سنوات لعصابة تدليك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات بدبي بسجن عصابة إفريقية من أربعة أشخاص ثلاث سنوات؛ بعد إدانتهم بالاعتداء والسرقة بالإكراه، وحجز شخص من الجنسية العربية، وتصويره والاستيلاء على بطاقته الائتمانية، وسحب 15 ألف درهم من رصيده.

تعود الواقعة إلى شهر يوليو/تموز من عام 2017 حين تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء والسرقة بالإكراه من قبل عصابة إفريقية، ادعت عبر إعلان بأحد برامج التواصل الاجتماعي إن لديهم مركز تدليك.

وحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه تواصل مع مركز التدليك، واتفق على موعد للزيارة، وبعد وصوله إلى المركز المزعوم؛ وهي شقة في أحد الأبراج السكنية تم احتجازه وتهديده بواسطة سكين، وسرقة 500 درهم من محفظته فضلاً عن بطاقته الائتمانية، وتم سحب 15 ألف درهم من حسابه، كما تناوب المتهمون على تصويره مع إحدى أفراد العصابة، وتهديده بنشر صوره إذا أبلغ الشرطة عن الواقعة.

وذكر شرطي في تحقيقات النيابة أن المجني عليه تعرف إلى المُدانين بعد إحضارهم من التوقيف؛ حيث قبض عليهم في واقعة مشابهة، وأقروا بارتكابهم عدة وقائع إجرامية بنفس الأسلوب.