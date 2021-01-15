«شرطة أبوظبي» تُطيح بعصابات دولية وتضبط مخدرات بمليار درهم

أبوظبي: محمد علاء

ضبطت شرطة أبوظبي طناً و41 كيلوجراماً من المواد المخدرة، من بينها سائل الكريستال المذاب، تقارب قيمتها السوقية مليار درهم وأطاحت 22 متهماً من جنسيات مختلفة، ضمن عصابات دولية للاتجار بالمواد المخدرة، وكشفت عن 8 متهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك خلال ضبطيات تمت في الربع الأخير من عام 2020.

وأكدت شرطة أبوظبي، أن مجتمع الإمارات خط أحمر، وأن رجال مكافحة المخدرات سيقفون دائماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وشباب الوطن جراء هذه الآفة.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أنه وفق الخطط الأمنية المحدَّثة بمديرية مكافحة المخدرات، تم الحصول على معلومات بوجود عدة تشكيلات عصابية تدار من خارج الدولة، وتمارس نشاطها في عدة إمارات، وكل عصابة تختص بدور محدد في تهريب وترويج المواد المخدرة.

وذكر أن الضبطيات تمت ضمن سلسلة قضايا تابعتها المديرية، حيث تم وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي، إعداد خطط أمنية لإطاحة الشبكة وضبط جميع كميات المواد المخدرة التي بحوزتها، وتبين وجود شركاء رئيسين لها موجودين داخل الدولة، وتصدر لهم التعليمات من الخارج.

وأشار إلى أن الأساليب الحديثة الممنهجة أسفرت عن تطور كبير في أداء عمل جهاز مكافحة المخدرات وأسهمت في نجاح باهر لرصد المتهمين على مدار الساعة، وضبطهم متلبسين في مناطق متفرقة في إمارات الدولة.

وأضاف أن العصابة استخدمت أسلوباً جديداً في التهريب لإدخال المخدرات إلى الدولة، حيث استعانت بالكريستال المذاب، واستخدامه للتهريب. وكانت العصابة تعتقد أن كونه يشبه السائل المائي يمكن تهريبه بسهولة، ولكن رجال المكافحة بفضل التدريبات العالية، تمكنوا من كشف حيلهم وأساليبهم المختلفة، مؤكدين الجاهزية التامة للتصدي لمن تسوّل له نفسه استهداف شباب الوطن.

ولفت إلى أنه تبين من خلال التحريات أثناء المتابعة والمراقبة، وجود عناصر من ضمن الشبكة، يقومون بإدارة الأموال المتحصل عليها من بيع المخدرات وغسلها، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة بغسل الأموال.