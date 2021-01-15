شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق الراليات الفرنسي بيير شيبران بعد إصابته في رالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

توفي متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيبران، الجمعة، بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في رالي داكار المقام في السعودية، متأثراً بإصابة تعرض لها خلال الحادث. وخضع الرياضي الفرنسي البالغ 52 عاماً لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتوفي شيبران الذي كان يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية. وقال المنظمون في بيان: «خلال نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى فرنسا توفي بيير شيبران متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة سقوطه خلال المرحلة السابعة من الرالي ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير».