إحباط محاولة تهريب أدوية بشرية بالمطار أخفاها راكب قادم من تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفاها راكب مصري قادم من تركيا داخل ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة مصر للطيران رقم MS-738 القادمة من اسطنبول، اشتبه أشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري، وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية ذاتيا، ضمت حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة، وتبين وجود 15 حقنة OPDIVO أوبديفو، وعلبة حقن Tecentriq لعلاج السرطان، و22 شريط أقراص ريلوتيك لعلاج مشاكل الخلايا العصبية، مخبأة داخل جيوب ملابسه.

وقرر فوزى العميري مدير الادارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.