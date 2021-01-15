الطماطم ترتفع 45 قرشا للكيلو في سوق الجملة.. تعرف على أسعار الخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

زادت أسعار الطماطم خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وسجلت أسعار الطماطم اليوم الجمعة بين 1.5 و2.7 جنيه، بزيادة 45 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.