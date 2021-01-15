صور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة



محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة.

ويؤدي محافظ كفر الشيخ، ووزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة في مسجد الاستاذ بمدينة كفر الشيخ، ويعقب ذلك تفقدهما منشآت نادى سيتى كلوب الجديد، التابعة لشركة استادات القابضة بنادي كفر الشيخ الرياضي.

وينهي وزير الشباب والرياضة زيارته لكفر الشيخ، متوجها إلى محافظة المنوفية، رفقة محافظ كفر الشيخ، لزيارة نادي سيتي كلوب في شبين الكوم، وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة،

ومحافظي كفر الشيخ والمنوفية.