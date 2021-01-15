"قوات التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار "المفخخة"، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض الجهود السياسية لاتفاق "ستوكهولم".

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل.