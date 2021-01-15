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استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

حطام الطائرة الإندونيسية

تمكن المحققون الإندونيسيون من استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ التي تحطمت في نهاية الأسبوع الفائت قبالة سواحل اندونيسيا وعلى متنها 62 شخصاً وأنهم بدأوا تحليلها.

وقال المسؤول في لجنة سلامة النقل الإندونيسية سويرجانتو تجاهجونو الذي يشارك في التحقيقات حول أسباب الحادث إن التسجيلات “بحالة جيدة وندرس المعطيات حالياً”.

وعُثر على الصندوق الأسود الذي يسجل بيانات الرحلة، في البحر الثلاثاء ويمكن أن يكشف عن مؤشرات مهمة لفهم أسباب المأساة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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