استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

تمكن المحققون الإندونيسيون من استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ التي تحطمت في نهاية الأسبوع الفائت قبالة سواحل اندونيسيا وعلى متنها 62 شخصاً وأنهم بدأوا تحليلها.

وقال المسؤول في لجنة سلامة النقل الإندونيسية سويرجانتو تجاهجونو الذي يشارك في التحقيقات حول أسباب الحادث إن التسجيلات “بحالة جيدة وندرس المعطيات حالياً”.

وعُثر على الصندوق الأسود الذي يسجل بيانات الرحلة، في البحر الثلاثاء ويمكن أن يكشف عن مؤشرات مهمة لفهم أسباب المأساة.