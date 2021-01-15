بريطانيا تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

طلبت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، المساعدة من الجيش بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى امتلاء وحدات العناية المركزة ونقص الموظفين ، حسب ما كشفته صحيفة “الإندبندنت”.

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب خدمة الصحة الوطنية، سيتم إرسال 200 عنصر طبي من الجيش إلى وحدات العناية المركزة بما في ذلك مستشفى لندن الملكي في وايت تشابل، شرق لندن، والمستشفى الملكي المجاني في هامبستيد، شمال لندن.

كما سيتم إرسال 150 عنصرا غير طبي لمساعدة الممرضات والأطباء في رعاية المرضى.

وتعاني مستشفيات لندن من أزمة في عدد الموظفين الطبيين، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم أمس الخميس، أن ما يقرب من 15000 موظف في جميع أنحاء لندن متوقفون عن العمل، مع 60 في المائة من حالات الغياب بعد الإصابة بفيروس كورونا وهذا يشمل أكثر من 6100 ممرضة و789 طبيبا.

كما أصدرت هيئات التمريض تحذيرا بشأن المستشفيات التي تضغط على الممرضات عبر وضع عدد كبير من المرضى في أجنحة العناية المركزة.

في غضون ذلك، وصل عدد المصابين بكوفيد-19 في العاصمة إلى مستوى قياسي جديد عند 7840، فيما بلغ العدد إجمالي المصابين بكورونا في بريطانيا 3260258.