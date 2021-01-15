التحالف يدمر 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 12:40 مساءً

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاه الأراضي السعودية .

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

ومنذ مارس 2015، تقود الرياض في اليمن تحالفا عسكريا دعما لقوات الحكومة اليمنية.

وتتهم السعودية خصمها إيران مرارا بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة في شمال اليمن المتاخم للسعودية، هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019 مستخدمين الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وفي سبتمبر 2019، أدت هجمات غير مسبوقة على المنشآت النفطية لشركة أرامكو، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف مؤقتا، ما تسبب باضطرابات في أسواق النفط العالمية.

وحملت السعودية والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم الذي تبناه الحوثيون.