نائب ترامب يتعهد بضمان انتقال السلطة بأمان إلى بايدن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

قبل أيام قليلة من مغادرة دونالد ترامب للبيت الابيض ، تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي باحترام تاريخ الولايات المتحدة، وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد ثمانية أيام من محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وكان بنس واحدا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الأسبوع الماضي.

وقال بنس خلال أول ظهور في مناسبة عامة منذ الهجوم: ”لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير/ كانون الثاني، وكما أوضح الرئيس يوم الخميس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن. الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك“.

والتقى بنس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول وقدم لهم الشكر على توفير الأمن ”في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا“ حسب ما قاله.

وأضاف أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير /كانون الثاني ”بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة“.

وأصبح ترامب، الذي لا يعتزم حضور حفل التنصيب، يوم الأربعاء أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد مجلس النواب مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من زملائه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على تمرد في إشارة إلى هجوم الكابيتول.

وبنس من أكثر المساعدين ولاء لترامب منذ وقت طويل لكنه أثار غضب الرئيس عندما رفض منع تصديق الكونغرس على فوز بايدن بالعدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي. وخلال هجوم الكونغرس، بحث بعض أنصار ترامب اغتيال بنس ووصفوه بالخائن.

وسعى ترامب وبنس إلى رأب الصدع بينهما خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الإثنين، لكن مساعدين قالوا إنهم أصيبوا بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي تعامل بها ترامب مع نائبه.