وزير الطاقة الإسرائيلي يجتمع مع أربعة من نظرائه العرب من بينهم عزيز رباح

جدة - عبدالحي حسين - بعد أيام من توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل، أجرى وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، لأول مرة، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينتز.

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية إن الوزير أجرى، أمس الخميس، اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات، والمغرب، والسودان، والبحرين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، إن الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم، بعد تطبيعها في الآونة الأخيرة، وأوضح أن البحث شمل، أيضا، نتائج التطبيع بالنسبة إلى قطاعات مثل النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والبحث، والتطوير.

وكان كل من المغرب، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية قد وقعوا، في دجنبر الماضي، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية للوفدين الأمريكي، والإسرائيلي إلى المغرب برئاسة مستشار ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وأعلن المغرب عودة علاقاته مع إسرائيل بفتح مكاتب الاتصال بين البلدين من جديد، وتسهيل السفر، والتعاون في عدد من المجالات، منها العلمية.