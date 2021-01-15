34 قتيلا في زلزال قوي ضرب إندونيسيا

جدة - عبدالحي حسين - لقي أكثر من 34 شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين أنقاض أبنية ومستشفى، أملا في العثور على ناجين.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع ليلا 6,2 درجات، وأسفر عن مئات من الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي التي سجلت عام 2018 زلزالا قويا أيضا.

وقال علي رحمن مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة “تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، بسقوط 26 قتيلا في مدينة ماموجو. وقد ترتفع هذه الحصيلة (..) إذ أن الكثير من القتلى مازالوا تحت الأنقاض”.

وقال مسؤول آخر في الوكالة إن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا في مدينة ماجين الواقعة في منطقة ماموجو.

وقدر عدد الأشخاص العالقين تحت الأنقاض بين 10 و 20 من دون أن يتمكن من التأكيد ما إن كانوا على قيد الحياة أم لا. ولم يعرف على الفور الحجم المحدد للأضرار التي لحقت بعاصمة الإقليم البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجات بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، وحدد مركزه على بعد 36 كيلومترا جنوب ماموجو على عمق 18 كيلومترا.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء من احتمال وقوع هزات ارتدادية طالبة من السكان تجنب الشواطئ بسبب خطر حصول تسونامي. ويتعرض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.