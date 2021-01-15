في مبادرة إنسانية.. أغطية وأفرشة دافئة لفائدة 23 شخصا في وضعية تشرد بتادلة- صور

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت مجموعة من النسوة، خلال الأيام الجارية، مبادرة إنسانية، لفائدة أشخاص في وضعية تشرد بإقليم تادلة.

وتتجلى هذه المبادرة، في تأمين أغطية وأفرشة دافئة وأسرة لفائدة 23 شخصا من كبار السن، يقطنون داخل بناية متهالكة، تسمى “فندق الحدادين” في مدينة تادلة.

وأوضحت إحدى المساهمات في المبادرة، في حديثها مع “اليوم 24″، أن الهدف من هذه العملية يتجلى في صون الكرامة الإنسانية لهذه الفئة الاجتماعية الهشة؛ حيث يقطن حوالي 23 شخصا في وضعية مزرية داخل بناية جد متهالكة، جلهم من كبار السن.

وأوردت المتحدثة نفسها، أن عددا من النسوة يتواجدن داخل المملكة وخارجها، عملن على مد يد المساعدة، لهؤلاء الأشخاص، وذلك عبر تأمين أغطية وأفرشة دافئة، بالإضافة إلى أسرة لفائدتهم، في ظل انخفاض في درجة الحرارة التي تشهدها المدينة وظروفهم الاجتماعية الهشة.

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