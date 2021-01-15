طقس الجمعة.. استمرار برودة الطقس مع تكون جليد محلي

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار برودة الطقس خلال الليل والصباح فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب -الشرقي والهضاب العليا، وسيكون نسبيا باردا بالسهول الداخلية مع تكون جليد محلي.

وستهم سحب منخفضة، خلال الليل و الصباح، السواحل والسهول الشمالية وستكون مصحوبة بكتل ضبابية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية بمعظم أنحاء المملكة، فضلا عن هبوب رياح رملية محلية بأقصى الجنوب.

وستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب شمالية إلى شمالية-غربية بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة الى معتدلة جنوبية إلى متقلبة بالجنوب-الشرقي، فيما ستكون شمالية إلى غربية في باقي المناطق بالبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09- و04- درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 – و02 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 02 الى 07 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى، والواجهة المتوسطية، وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و13 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و09 درجات بجبال الأطلس والريف، وما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس ومنطقة طنجة، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول و السواحل الشمالية و الوسطى، وسوس والجنوب-الشرقي، ومابين 20 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على طول الساحل الأطلسي.