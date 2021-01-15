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بعد إيفانكا.. نجل ترامب الأكبر يواجه استجوابا

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، كارل راسين، تأكيده أن المكتب أصدر طلبا للاستماع إلى إفادات نجل رئيس الدولة، دونالد ترامب الابن، مشيرا إلى أن المكتب استجوب أشخاصا آخرين ضمن إطار القضية بينهم ابنة الرئيس ومستشارته إيفانكا ترامب.

ورفع المدعي العام للعاصمة الأمريكية العام الماضي دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة تنصيبه مفادها أن اللجنة دفعت أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب خلال أسبوع تنصيبه.

وأكدت إيفانكا ترامب في ديسمبر الماضي أنها استجوبت على مدى ساعات لدى المدعين بشأن القضية، متهمة إياهم بالانحياز وتسييس التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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