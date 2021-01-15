شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيروس المتحوّر» ينتشر في النمسا.. والصرف الصحي رأس البلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا: «وام»

كشفت مصادر طبية في النمسا، تزايد أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت مصادر لإذاعة النمسا الرسمية (أو آر إف»، الجمعة، إنه تم رصد إصابات جديدة في 3 ولايات نمساوية تشمل النمسا العليا، وفورآرلبرج، والنمسا السفلى، إضافة إلى إصابات اكتُشفت فعلاً في ولايات تيرول، و بورجنلاند، وفيينا، مؤكدة اكتشاف الفيروس المتحوّر في مياه الصرف الصحي في العاصمة فيينا؛ إذ يشكل انتشاره في الصرف الصحي رأس البلاء بسبب سهولة انتشاره بين البشر.

وكان وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، قد أعلن في وقت سابق، رصد 70 إصابة في ولايات تيرول، وبورجنلاند، وفيينا، يشتبه الأطباء في إصابتها بطفرة فيروس «كورونا» المتحوّر التي ظهرت في بريطانيا، وتجري الجهات المعنية المزيد من الفحوص للوصول إلى نتائج نهائية. وتوقع الوزير النمساوي مواجهة «أصعب مرحلة لوباء كورونا المستجد»، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 42 حالة مشتبهاً في إصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس «كورونا»، في دار لرعاية المسنين بفيينا، فيما لم يستبعد الوزير أنشوبر أن تكون الطفرة البريطانية وراء زيادة أعداد الإصابات المقلقة في سلوفاكيا، وهو التطور الذي دفع حكومة النمسا إلى فرض رقابة على المعابر الحدودية المشتركة مع جارتها.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا أغلقت 45 معبراً حدودياً صغيراً مع جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في كلا البلدين المجاورين.

