شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر 3 طائرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - وام

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق «استوكهولم» وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار «المفخخة»، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود السياسية لاتفاق «استوكهولم».

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

