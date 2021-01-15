شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل مليوني إصابة بـ«كورونا» منذ بدء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: «وام»

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في ألمانيا منذ بدء الجائحة، حتى الآن، مليوني إصابة.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، تسجيل 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بالفيروس في غضون الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة مليونين و958 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه تم تسجيل 1113 وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن سجلت، الخميس، أعلى عدد يومي للوفيات بـ«كورونا» بواقع 1244 وفاة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 ديسمبر، يبلغ 33 ألفاً و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بدء الجائحة 44 ألفاً و994 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين مليوناً و641 ألفاً و200 شخص.