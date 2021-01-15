شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يحصد أرواح نحو مليوني شخص حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - وام

حصد فيروس «كورونا» المستجد أرواح نحو المليون و980378 شخصاً على مستوى العالم في حين تجاوز إجمالي عدد الإصابات به 92.26 مليون نسمة؛ وذلك بحسب إحصاء لـ«رويترز» نشرته، الجمعة.

ووفقاً للإحصاء، الذي اعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة (04:00 بتوقيت جرينتش)، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019؛ حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي وفيات بلغ 384481 وعدد إصابات مؤكدة 22913661 تليها الهند بإجمالي وفيات 151727 وعدد إصابات مؤكدة 10512093 ثم البرازيل بإجمالي وفيات 205964 وعدد إصابات مؤكدة 8256536 ثم روسيا بإجمالي وفيات 63940 وعدد إصابات مؤكدة 3495816 فالمملكة المتحدة بإجمالي وفيات 84767 وعدد إصابات مؤكدة 3211576 ثم فرنسا بإجمالي وفيات 69031 وعدد إصابات مؤكدة 2830442.