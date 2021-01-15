نسبة ملء سدود المغرب بلغت 44,4 في المائة إلى غاية يوم أمس

جدة - عبدالحي حسين - أفادت المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن حقينات السدود الرئيسية للمملكة بلغت إلى غاية 14 يناير 2021 أزيد من 6,9 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر ب 44,4 في المائة.

وأوضحت المديرية أن هذا المستوى أقل من 7.67 مليار متر مكعب (نسبة ملء 49.2 في المائة) المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وسجل سد الوحدة بإقليم وزان نسبة ملء بلغت 64.7 في المائة مقابل 59.4 في المائة في نفس الفترة من سنة 2020 بمنسوب بلغ 2.27 مليار متر مكعب.

وبلغت نسبة ملء سد المسيرة (إقليم سطات) 12.5 في المائة (331.2 مليون متر مكعب)، بينما ارتفعت نسبة ملء سد الشريف الإدريسي من 43.5 في المائة إلى 91,7 في المائة.

في المقابل، انخفضت نسبة ملء سدي بين الويدان وإدريس الأول على التوالي إلى 21.1 في المائة (256 مليون متر مكعب) و63.4 في المائة (716 مليون متر مكعب، من جهته، سجل سد سيدي محمد بن عبد الله منسوبا يقدر بـ623.3 مليون متر مكعب أي بنسبة ملء 63.9 في المائة ، بينما سجل سد أحمد الحنصالي (إقليم بني ملال) حجما يقدر بـ148.5 مليون متر مكعب بنسبة (22.2 في المائة).