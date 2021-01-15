وزير الداخلية الإسباني: إسبانيا والمغرب “شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”

جدة - عبدالحي حسين - قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن بلاده والمغرب “هما شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”.

وأكد فرناندو غراندي مارلاسكا في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، الخميس، أن “العلاقات مع المغرب تعد إستراتيجية، وتكتسي أهمية كبيرة. فنحن شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة”.

وأضاف وزير الداخلية الإسباني “علاقاتنا تتسم بأهمية خاصة، ونحن ننظر إلى القضايا المشتركة بنفس الثقة التي تميز علاقاتنا الثنائية”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا، المقرر عقده في شهر فبراير المقبل، سيعقد على أساس مبدأ “المقاربة الشمولية”، وسينكب على بحث القضايا المرتبطة، على الخصوص، بالسياسة، والصناعة، والسياسة الخارجية، والبنيات التحتية والأمن.

وأوضح أن “الهدف هو تعزيز تعاوننا في هذه المجالات خلال هذا الاجتماع المهم”، مشددا على الطابع “الشمولي” الذي يميز العلاقات القائمة بين البلدين.