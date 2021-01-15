شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تستعرض جيشها الحامل للصواريخ البالستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في العاصمة بيونج يانج شمل مرة أخرى صواريخ باليستية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وأقيم العرض يوم الخميس للاحتفال بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم عرض صواريخ باليستية يمكن إطلاقها من غواصة.

وقال خبراء إنه من المحتمل أن تكون بيونج يانج تطرح لأول مرة إصدارات جديدة من صاروخ باليستي يمكن إطلاقه من غواصة وصواريخ قصيرة المدى. ويمكن للصواريخ البالستية أيضا حمل رؤوس حربية نووية ، وفقا لتصميمها.

ولا تزال كوريا الشمالية تعاني من العزلة بسبب طموحاتها النووية.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال العرض العسكري إنه يرغب في زيادة القدرات العسكرية لبلاده بشكل كبير، على الرغم من العقوبات الدولية والمشاكل الاقتصادية الكبيرة.

وتوقفت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة منذ قمة فاشلة بين ترامب وكيم أجريت في فيتنام في فبراير .2019

وقالت بيونجيانج مرارا من حينها أنها ليست مهتمة بإجراء محادثات جديدة حتى تخرج واشنطن بمقترحات جديدة.