شرطة بغداد تعلن عن إجراءات لتأمين الانتخابات وحماية مخازن ومكاتب المفوضية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن قائد الشرطة اللواء الركن ماجد الموسوي قوله، إن "هناك لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد محمد محمود، مهمتها تأمين الحماية للانتخابات المقبلة".

وأضاف الموسوي، أن "قيادة الشرطة مستمرة في تأمين الحماية للمخازن التابعة للمفوضية ومكاتبها الموجودة في عموم بغداد"، مؤكداً أن "فرقا جوالة تتولى مسؤولية حماية مخازن المفوضية ومكاتبها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".