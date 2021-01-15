شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يحبس الأنفاس.. طفل حي تحت الأنقاض بعد زلزال إندونيسيا المدمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بثت مواقع اخبارية عدة فيديو لطفل محاصر تحت أنقاض منزله في جزيرة إندونيسية بعدما ضربها زلزال قوي. الفيديو أظهر الطفل وهو غير قادر على الحركة حيث يحاصره الحطام من كل جانب، لكن رأسه كانت في وضعية تسمح له بالتنفس، وتحدث إلى الطفل رجل جلب له بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه حتى وقت تصوير اللقطات، وفقا لصحيفة "جاوا بوس" المحلية.

وقالت الصحيفة إنه يمكن سماع صوت الرجل يسأل الطفل: "ما اسمك؟"، ليرد الأخير بلهجة مذعورة: "أنجيل"، بينما سأله الرجل مجددا عن اسم فتاة أخرى لا تظهر في الفيديو، فقال الطفل: "كاترين"، وقال أنجيل إنه وكاترين يمكنهما التنفس، لكنهما كانا في وضعية خطيرة مهددة للحياة، ولم تذكر الصحيفة مصير الطفل والفتاة، لكن تقارير أخرى أفادت أن المسعفين والسكان حاولوا إخراجهما من تحت الأنقاض.

وقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في زلزال قوي ضرب إندونيسيا، الجمعة، ما أدى إلى انهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى على ما جاء في حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوارث.