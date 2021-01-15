الجندي الشجاع.. تكريم"منقذ" ضحايا هجوم مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خاض جندي يمني معركة فريدة لإنقاذ أرواح عديد من الضحايا، خلال الهجوم الحوثي المروع على مطار عدن.

ولم يستسلم الجندي اليمني، يحيى محمد فضل الحربي، للرعب حين استهدف الحوثيون بالصواريخ الباليستية مطار عدن لقتل رئيس وأعضاء الحكومة وحشود من الناس والمسافرين ودبت الفوضى والهلع وفر الجميع للنجاة بحياتهم، وقدم بطولة كانت محل إشادة النشطاء على مواقع التواصل.



وتداول ناشطون يمنيون صورة الحربي لحظة قيامه بإسعاف فتاة لبنانية قبل نحو أسبوعين وهي مضرجة بدمائها في موقف بطولي نبيل أستحق الثناء ووصفوه أنه نموذج لـ"الجندي الشجاع" الذي لم يترك مهمته الإنسانية والمخاطرة بحياته لإنقاذ الآخرين.

وخلف الهجوم الحوثي على مطار عدن نحو 29 قتيلا وأكثر من 108 جريحا أغلبهم مدنيين، بينهم مسؤولين حكوميين وصحفيين وعمال إغاثة أحدهم المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، يارا خواجة لبنانية الجنسية والذي نجح "الحربي" من إنقاذها.



ويحيى الحربي هو أحد جنود قوات حماية مطار عدن الدولي وقد شهد مآسي الهجوم المروع وهب بين الدماء يفتش عن الأحياء وينقذهم من موت محقق.

وكرمت سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" الحربي بشهادة "الجندي الشجاع" نظير بطولته في انتشال الضحايا الذين سقطوا قتلى وجرحى.

وأشاد مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، الخميس، ببطولة الجندي في قوات حماية المطار، يحيى الحربي، مشيرا إلى أن تكريمه هو تكريم لكل منتسبي قوة حماية المطار والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة.

واعتبر مدير أمن عدن، وفق بيان المكتب الإعلامي لإدارة الأمن، أن هذا العمل للجندي الشجاع ليس بغريب على أبطال قوات الأمن الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.





من جهته قدم الجندي الحربي شكره لمدير أمن عدن على هذه اللفتة الكريمة، والبادرة غير المستغربة، تجاه تكريم أي عمل إنساني.

وأكد أن ما قام به كان أقل واجب تجاه المصابين، في الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف مطار عدن الدولي.

بالتزمن، وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة خاصة تابعة للصليب الأحمر الدولي؛ لنقل جثمان أحد قتلى هجوم مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي، قبل نحو أسبوعين.

وفقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الهجوم 3 من موظفيها كانوا متواجدين في صالات الانتظار، لحظة سقوط الصواريخ الحوثية عليها.





وبحسب مصادر خاصة لـ"الخليج 365" فإن الطائرة ستقل على متنها جثة "كايرانجا" من مطار عدن الدولي إلى جيبوتي ومن ثم إلى بلده "روندا".

وكتبت اللجنة الدولية في تدوينه على "تويتر": "نحن في غاية الحزن لأن 3 من زملائنا كانوا من بين القتلى في هجوم مطار عدن المروع قبل نحو أسبوعين".

وكانت تداعيات هجوم مطار عدن الدامي قد تصدرت محاور جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية، أمس الخميس.