شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات المنتظرة لـ 3 مقاعد بالبرلمان أعلن خلوها رسميا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الإجراءات التى اتخذها البرلمان بشأن إعلان خلو 3 مقاعد بالبرلمان هى دستورية بامتياز، مشددا أن غيابهم لا يؤثر على صحة الانتخابات التى أجريت فى مكتب المجلس واللجان النوعية، وذلك فى إطار ما أعلنه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو 3 مقاعد توفى أعضاؤهم وهم جمال حجاج، فوزى فتى، وحسن عيد، بعد تلقيه رسائل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة الأعضاء الثلاثة.

ولفت إلى أنه المنتظر خلال الأيام القادمة أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات تكميلية على كل من مقاعد النائب جمال حجاج عن دائرة بنها، والنائب حسن عيد عن دائرة السويس لشغر هذه المقاعد، بينما سيصعد البديل الاحتياطي عن النائب فوزى فتى والمرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر لمحافظة الدقهلية والتى فازت بانتخابات البرلمان.

وأوضح أنه لا توجد إشكالية قانونية فى إرجاء مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا حتى انعقاد البرلمان، خاصة أن هناك ظروفا حالت دون انعقادها وليست لها ثمة علاقة مؤثرة على انتخابات هيئة المكتب واللجان النوعية لأن كل ذلك تنفيذا لحكم صادر عن الإدارية العليا.

يذكر إن القائمة الوطنية من أجل مصر جاء بها المرشح الاحتياطى البديل لـ فوزى فتى عن محافظة الدقهلية، هو نجلته آية فوزى فتى، وكانت ”الخليج 365” قد استعرضت مسبقا مصير تلك المقاعد والإجراءات التى ستتخذ بشأنها وهو ما تم الإعلان عنها بالفعل.